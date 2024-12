Bellingham celebra fase goleadora e pede foco ao Real contra o Pachuca: 'Jogam com intensidade'

O meia Jude Bellingham marcou presença na entrevista coletiva desta terça-feira para comentar sobre a final da Copa Intercontinental contra o Pachuca, agendada para esta quarta-feira, no estádio Lusail. Com sete gols marcados em 35 dias, ele quer o Real Madrid ofensivo diante dos mexicanos.

"Ancelotti nos contou algumas coisas sobre o Pachuca. Eles parecem jogar com intensidade e praticam um bom futebol. Estão aqui porque merecem. Precisamos entrar focados para realizar uma boa partida", afirmou o jogador que voltou a ser mais decisivo ofensivamente.

Legenda: Bellingham pede foco ao Real contra o Pachuca no Intercontinental Foto: Mahmud HAMS / AFP

Muita dessa boa fase, o meia inglês creditou às orientações do treinador italiano. "Nos últimos jogos tenho conseguido atacar mais na área. É algo que adoro e espero continuar fazendo. Para atingir o nível exigido, demos um passo para trás e outro à frente, interrompendo o processo da equipe. Vejo o elenco muito tranquilo", afirmou o jogador inglês.Sobre a final, Bellingham defendeu a importância de decidir mais um título e afirmou que os jogadores precisam desfrutar de momentos importantes como brigar por um troféu de âmbito internacional."Encaramos como uma partida de grande importância. É a chance de enriquecer a lista de títulos do Real Madrid. É um grande prazer jogar mais uma decisão com essa camisa", finalizou.