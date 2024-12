Marcelo Paz, do Fortaleza, recusa proposta do Atlético-MG para assumir cargo de CEO no clube

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz foi procurado pelo Atlético-MG para assumir o mesmo cargo no clube mineiro. O dirigente do Leão recusou. A informação é do ge. O Galo busca um profissional experiente para trabalhar junto com Victor Bay, diretor de futebol.

Por meio de assessoria, o profissional optou por não comentar o tema. Paz também chegou a ser cotado para assumir o posto no Corinthians, mas preferiu seguir no Tricolor.

Entre presidência e CEO, o Fortaleza conquistou vários títulos com Paz no comando do clube, como Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e o pentacampeonato cearense (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).

Além de participações na Sul-Americana, disputando o título do torneio, duas participações na Libertadores. Paz deixou a presidência do clube para assumir como CEO da SAF em dezembro de 2023.