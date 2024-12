Ceará muda data da apresentação do elenco para 3 de janeiro

O Ceará tem nova data de apresentação do elenco para 2025. Antes marcada para o dia 2 de janeiro, agora a apresentação geral do elenco em Porangabuçu ocorrerá no dia seguinte: 3.

Em processo de formação do elenco para o próximo ano, o Ceará já anunciou as contratações do zagueiro Willian Machado e dos atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho. Os três atletas estarão na apresentação junto de seus novos companheiros, os remanescentes da temporada 2024.

Legenda: O Ceará se reforçará para a temporada, mas contará com alguns remanescentes de 2024 Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará deve contratar ainda 12 reforços, totalizando 15, e espera contar com pelo menos 80% dos novos contratados para a reapresentação.

Mas antes disso, o clube segue trabalhando no planejamento da próxima temporada em todos os aspectos de montagem do elenco e logísticos da pré-temporada, programada para ter início de forma remota no próximo dia 26.

Todos os trabalhos da pré-temporada acontecerão no CT de Porangabuçu, divididos entre CESP, academia e campo. O primeiro desafio do Ceará no ano será o Campeonato Cearense, competição em que estreará no dia 18/01, contra o Tirol.