Anunciado pelo Fortaleza, Diogo Barbosa se despede do ex-clube: 'Obrigado, Fluminense'

Anunciado pelo Fortaleza como reforço para a temporada 2025, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa se despediu do Fluminense, agora ex-clube. Numa rede social, o jogador de 32 anos relembrou títulos e agradeceu ao time carioca.

"Obrigado, Fluminense! Muita gratidão ao clube que abriu as portas, me recebeu tão bem, confiou no meu trabalho e que foi onde conquistei e aprendi tantas coisas. Na memória e no coração, os títulos da Libertadores e da Recopa ficam marcados! Muito feliz em estar na história de um clube gigante e de ter feito parte do Time de Guerreiros. Agradeço a todos que fizeram parte disso. Deus abençoe!", escreveu.

Diogo defendeu o Fluminense nas últimas duas temporadas. Ele chega ao Tricolor do Pici em definitivo, com contrato até 2026. O atleta também tem passagens por Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Coritiba.

O Leão inicia a pré-temporada em 8 de janeiro, quando jogadores e comissão técnica se reapresentam no Centro de Excelência Alcides Santos. No mesmo mês a equipe viaja para os Estados Unidos, onde vai disputar a Orlando Cup Pro Series, torneio amistoso.