De saída da Band, Denílson ganha homenagem de despedida de Renata Fan

De saída da TV Bandeirantes, o apresentador e comentarista Denílson, de 47 anos, ganhou uma homenagem da amiga Renata Fan. Ela, que não esteve no programa Jogo Aberto de despedida do colega, fez uma postagem no Instagram neste sábado (21).

“Não se resume 12 anos da mais bem sucedida parceria profissional esportiva da TV Aberta brasileira em um post! Porém, duas pessoas tão diferentes se uniram para conduzir o Jogo Aberto em 2012 e mais 12 anos passaram velozes”, começou a apresentadora.

A loira agradeceu Denílson pela trajetória que desenvolveram juntos, e continuou, explicando a ausência no último programa: “Você não conseguiu falar pessoalmente comigo sobre sua saída e não consegui falar pra você sobre a honra de ter trabalhado ao seu lado por tanto tempo. No seu último Jogo Aberto ao vivo estive ausente, foi impossível trocar 5 passagens para o exterior em dezembro compradas bem antes de saber da sua rescisão.”

Fan reforçou ainda que foi ela quem sugeriu à Band trazer Denilson para a atração. “Quando bati o pé na Band que você seria diferente de tudo, muitos duvidaram. Aos poucos, você trouxe ginga e pedaladas do futebol pra a TV. Não copiou ninguém, não seguiu modelos e nunca perdeu a vontade de aprender e crescer! Mostrou que a vida é melhor com leveza, destreza e gentileza.”

“Será muito estranho não estar ao seu lado, mas, absorvi sua decisão de sair como um fechamento de ciclo. Você cumpriu todas as etapas possíveis, ganhou o coração dos brasileiros na TV e quero que seja feliz, que seu talento e carisma se multipliquem! Você é do bem, faz o bem e fez o bem na minha vida! Voa Dedê, com coragem e alegria! Obrigada infinitamente”, finalizou Renata.

Emoção no último programa

Na sexta-feira (20), o ex-futebolista se emocionou ao apresentar o último programa o vivo. A emissora agora exibe programas gravados até o dia 31 de dezembro.

“Fui muito feliz aqui. Entrei na Band como um menino e saio como um homem, muito mais preparado. Só tenho motivos para agradecer à Band, a todos os meus companheiros, Renata Fan, todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos”, disse Denílson.

Denílson deixa o elenco da Band em janeiro de 2025, e segue para reforçar o time da Rede Globo, que estrategicamente busca ex-jogadores para compor novos projetos no canal SporTV.

O Grupo Bandeirantes confirmou a saída do integrante em comunicado. Leia a seguir:

“Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios”, comunicou a Band.