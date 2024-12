Destaque do Ceará, David Ricardo entra na mira de times italianos; veja detalhes

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, entrou na mira do Hellas Verona e da Udinese, ambos da 1ª divisão italiana. Os clubes buscaram informações junto ao staff do atleta de 21 anos, que tem contrato com o Vovô até o fim de 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Destaque no Sub-20, o jovem recebeu chance no profissional em 2022 e se consolidou na equipe principal. Na atual temporada, por exemplo, somou 46 partidas, com três gols e duas assistências.

A grande experiência, apesar da juventude, e a versatilidade para a posição, com possibilidade de atuar na lateral-esquerda, são motivos que o deixam cobiçado no mercado. Em janelas de transferência anteriores, clubes do Brasil e do exterior tiveram sondagens e propostas recusadas pela diretoria alvinegra.

A chegada em Porangabuçu foi sacramentada em 2022, quando o Ceará comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 400 mil junto ao Fluminense-PI, após encerrar período de empréstimo. Já em 2024, o clube cearense fez novo investimento e ampliou o percentual, somando agora 90%.