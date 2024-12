Jogo das Estrelas: Ronaldo Angelim se une a Adriano Imperador, Rivaldo e Kluivert em tradicional festa de Zico

Cearense ídolo do Fortaleza e do Flamengo, Ronaldo Angelim, estará entre as estrelas que disputarão o tradicional Jogo das Estrelas, disputado no Maracanã, neste sábado (28), às 16h. O jogo festivo reunirá grandes craques do futebol, entre ex-jogadores e jogadores de equipes da elite do futebol brasileiro, como Adriano Imperador, Rivaldo, Kluivert e Ricardo Quaresma.

Um dos maiores eventos esportivos beneficente do Brasil, organizado por Júnior Coimbra e comandado por Zico desde 2004, vai destinar neste ano parte dos recursos para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A famosa preliminar com o Jogo dos Artistas acontece às 16h, com os craques entrando em campo às 18h30. Ainda haverá um show às 18h.

E show também não vai faltar quando a bola rolar. Só de astros internacionais, nomes como o ex-lateral-direito espanhol Michel Salgado e os ex-atacantes Patrick Kluivert, da Holanda, Ricardo Quaresma, de Portugal, e Kevin Kurányi, alemão nascido no Brasil. Além deles, o congolês Bolasie, atração do Criciúma no Brasileirão 2024, e figurinhas já carimbadas como Gamarra, Sorín e Petkovic.

Dos craques nacionais, destaque para Rivaldo e Adriano. Daqueles que ainda estão em atividade, os meias Claudinho e Marlon Freitas. E outras estrelas do passado, como Júlio César, Carlos Germano, Aldair, Mozer, Ronaldo Angelim, Fernando, Dedé, Gabriel, Athirson, Júnior, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Zé Roberto, Ramires, Sávio, Djalminha, Toró, Emerson Sheik, Thiago Neves, Denílson, Grafite, Paulo Nunes, Alex Dias, Zé Roberto (atacante) e o técnico Renato Gaúcho.

Jogo das Estrelas: Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTv.