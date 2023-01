Ceará anuncia compra de David Ricardo; veja detalhes e tempo de contrato

O Ceará anunciou oficialmente na manhã deste sábado (14) a compra de parte dos direitos do jovem zagueiro David Ricardo, de 20 anos. O contrato do jogador com o clube alvinegro passa a ser definitivo e com duração de três temporadas. O atleta pertencia ao Fluminense-PI e tinha contrato de empréstimo com o Vozão.

O Ceará não divulgou os valores envolvidos na negociação. Segundo o GE, porém, o valor da venda teria sido de 400 mil reais, a ser pago em duas parcelas, de acordo com informações do presidente de honra do Fluminense-PI, João Vicente Claudino. As equipes ainda podem negociar futuramente uma extensão do contrato inicial de três anos.

TRAJETÓRIA DO ZAGUEIRO NO CEARÁ

David Ricardo integra o elenco profissional do Ceará para a disputa da temporada 2023. Ele se reapresentou no dia 16 de dezembro e tem treinado normalmente com o restante do elenco. Ele é cotado para iniciar a nova temporada, inclusive, como titular da equipe. Na temporada 2022, o zagueiro entrou em campo pelo Ceará em seis oportunidades.

O jovem defensor chegou ao Ceará em 2022 para integrar a equipe Sub-20. Após boas atuações nas categorias de base, o atleta foi integrado ao elenco profissional. No time Sub-20, ele participou de 13 confrontos, marcando dois gols.