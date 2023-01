Estreias de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste são definidas; veja adversários e datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado (14) a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2023. A competição regional terá início no próximo sábado (21) e reunirá 16 equipes do futebol nordestino, que estão divididas em dois grupos. O estado do Ceará terá três representantes nesta edição do torneio: Ceará, Ferroviário e Fortaleza.

O primeiro dos três clubes cearenses a estrear na Copa do Nordeste 2023 será o Fortaleza, atual campeão da competição. O Tricolor do Pici terá pela frente na primeira rodada o Campinense, da Paraíba. O duelo entre as duas equipes acontecerá no próximo sábado (21), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas (PV).

No domingo (22), é a vez de Clássico da Paz na Copa do Nordeste 2023. Ferroviário e Ceará se enfrentam na primeira rodada da competição. A partida acontecerá também no Estádio Presidente Vargas (PV), mas com mando de campo do Ferroviário. O duelo entre as equipes cearenses acontece às 18h.

Ferroviário e Fortaleza fazem parte do Grupo A da competição, ao lado de Atlético-BA, CRB, Fluminense-PI, Sampaio Corrêa, Sport e Vitória. Já o Ceará está no Grupo B da Copa do Nordeste, assim como ABC, Bahia, Campinense, CSA, Náutico, Santa Cruz e Sergipe. De acordo com o regulamento, os times de um grupo enfrentam as equipes do outro grupo.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA