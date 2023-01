Fortaleza não usará camisa 23 em homenagem a Christian Bernardi na temporada 2023

A diretoria do Fortaleza Esporte Clube prestou uma homenagem ao meia argentino Christian Bernardi e não usará a camisa 23 da temporada de 2023. O número seria utilizado pelo jogador de 32 anos, que deixou o clube antes de estrear após apresentar um problemas de saúde pós-Covid-19 e precisar de um tratamento longo para voltar aos gramados, retornando para a Argentina.

A decisão partiu do presidente tricolor Marcelo Paz. No momento da contratação, o atleta escolheu a numeração para atuar pelo time cearense, quando deixou o Colón-ARG. Na conversa, o gestor garantiu que apenas Bernardi utilizaria o número no ano, em medida que será mantida como forma de lembrança do jogador, que construiu um carinho grande com o clube em pouco tempo.

Deste modo, até o fim de 2023, nenhum outro nome do elenco poderá utilizar a camisa 23 na equipe treinada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. A situação física de Bernardi após exames causou uma comoção no grupo leonino, incluindo na comissão técnica, que desejava contar com o meia e buscou a contratação no mercado sul-americano, sempre enfatizando o profissionalismo tanto de Bernardi, quanto do staff, que promoveram a negociação e sempre demonstraram o desejo de vestir a camisa tricolor.

Nas redes sociais, Bernardi postou uma mensagem de agradecimento ao Leão. "Quero deixar uma mensagem de agradecimento ao clube, ao seu staff, à comissão técnica e torcida do Fortaleza. Esses dias, pude vivenciar o calor humano do clube e da cidade. Eu tinha muita ilusão de ser parte desta família, mas às vezes a vida tem outros caminhos. Espero que um dia nossos caminhos se encontrem novamente", publicou através do story do Instagram.

Legenda: Bernardi publicou mensagens sobre sua saída do Fortaleza Foto: Reprodução / Rede Social

Saída sem prejuízo financeiro

O Fortaleza não terá nenhum prejuízo financeiro com a saída antecipada de Christian Bernardi. O jogador tinha contrato até o fim de 2024, em que o clube iria investir US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) na negociação. Com a situação clínica e o retorno para a Argentina, o acordo não chegou a se consumar, sendo desfeito.

Deste modo, a quantia seguiu no clube cearense. Em nota oficial, a equipe desejou "de forma extensa, por todo o profissionalismo e relação entre clube, atleta e seu staff muito sucesso ao jogador em seus desafios futuros".