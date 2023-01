Bernardi revela problema de saúde após sair do Fortaleza

Após deixar o Fortaleza na última quarta-feira (11), o meia argentino Christian Bernardi se pronunciou em suas redes sociais, revelando um problema de saúde, o que o impossibilitou cumprir seu contrato. Ele tera que ele terá que se submeter a um tratamento pós-Covid para voltar a jogar futebol.

"Gente, lamentavelmente nos estudos que realizei indicam que eu preciso fazer um tratamento pós-Covid que demanda várias semanas. Em pouco tempo espero estar de volta ao estádio e com mais vontade que nunca. Obrigada a todos pela preocupação e mensagens", escreveu.

Agradecimento

Em seguida, ele agradeceu ao Fortaleza e a torcida tricolor. "Quero deixar uma mensagem de agradecimento ao clube, staff, comissão técnica e a torcida do Fortaleza. Nesses dias pude experimentar a cordialidade do clube e da cidade. Tinha muita vontade de fazer parte dessa família, mas às vezes a vida tem outros planos. Quem sabe um dia nossos caminhos voltem a se encontrar", escreveu o jogador.

Legenda: Bernardi publicou mensagens sobre sua saída do Fortaleza Foto: Reprodução / Rede Social

Em nota oficial divulgada na última quarta-feira (12), o Fortaleza informou que atleta rescindiu em comum acordo por motivos pessoais.

Imprensa argentina

Após a saída de Bernardi do Leão do Pici, um o jornalista argentino, Brian Borra, da rádio Sol Play 91.5, de Santa Fé - cidade sede do Colón, clube no qual estava Bernardi - noticiou que foi detectada uma arritmia cardíaca no jogador:

🚨 Christian Bernardi rescindió su vínculo por un problema de salud que se le detectó en #Fortaleza🇧🇷. El ex #Colón tiene una arritmia cardiaca post COVID. Por éste motivo regresa a Argentina para hacerse diversos estudios. Habrá que aguardar para ver cómo continúa su carrera. pic.twitter.com/Uqa3Xqzm0K — Brian Borra (@BrianWB10) January 12, 2023

Investimento leonino

O meio-campista foi anunciado pelo Leão no dia 28 de dezembro. O acordo foi de U$ 200 mil por 100% dos seus direitos, com contrato até 31 de dezembro de 2024. O Leão não terá prejuízo na operação, como adiantou o Diário do Nordeste.

