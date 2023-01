Fortaleza não terá prejuízo com saída de Bernardi; saiba quanto clube gastou em reforços

O Fortaleza comunicou a saída do meia argentino Christian Bernardi, nesta quarta (11), por “problemas particulares”. Foram 14 dias entre o anúncio e desligamento, em comum acordo. O detalhe: a equipe tinha informado o investimento de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) junto ao Colón-ARG na contratação.

O Diário do Nordeste apurou que o clube não terá prejuízo na operação. O negócio não chegou a se consumar, sendo desfeito. Logo, o atleta de 32 anos retorna para o futebol argentino.

Assim, o total investido pelo Leão na janela de transferência até agora é R$ 5,5 milhões. Apesar de seis contratações, se investiu diretamente no lateral-esquerdo Bruno Pacheco (R$ 2 mi) e no lateral-direito Dudu (R$ 3,5 mi). As demais operações não envolveram pagamento a outro time.

O meia argentino Tomás Pochettino, que teve 70% dos direitos econômicos adquiridos, fechou com o Fortaleza após romper contrato com o Austin, do EUA. No caso do goleiro João Ricardo, estava livre no mercado, enquanto o ala Pikachu e o lateral-esquerdo Lucas Esteves chegam por empréstimo.

Caso Lucero

O Fortaleza não anunciou a contratação do atacante argentino Lucero até o momento. O clube acompanha o imbróglio jurídico entre o jogador e o Colo-Colo, do Chile, para um posicionamento oficial, apesar da negociação.

O vínculo do centroavante com a equipe tem cláusula de penalização por rescisão de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 mi). A tendência é de que o Leão tenha participação na operação financeira, em caso de oficialização. O centroavante fez 24 gols na temporada de 2022 pelo futebol chileno.

