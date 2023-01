Fortaleza qualifica todos os setores do elenco para 2023; veja balanço de chegadas e saídas

O Fortaleza qualificou todos os setores do elenco para a temporada de 2023. Com a manutenção do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o time cearense chegou forte no mercado, manteve as principais peças do plantel e também negociou os jogadores com menos espaço junto da comissão.

O balanço é positivo, com um aumento no nível da equipe. Ao todo, foram sete contratações, incluindo a expectativa de anúncio do atacante argentino Juan Martín Lucero, além de 11 saídas, com possibilidade de crescer a lista oficialmente: o volante Fabrício Baiano está negociando com o Avaí.

Veja balanço de chegadas e saídas do Fortaleza para 2023

Goleiros - João Ricardo (+) | Boeck (-).

- João Ricardo (+) | Boeck (-). Laterais-esquerdos - Bruno Pacheco e Lucas Esteves (+) | Bruno Melo e Juninho Capixaba (-).

- Bruno Pacheco e Lucas Esteves (+) | Bruno Melo e Juninho Capixaba (-). Lateral-direito - Dudu (+) | Landázuri (-).

- Dudu (+) | Landázuri (-). Volantes - Tomás Pochettino (+) | Felipe (-).

- Tomás Pochettino (+) | Felipe (-). Meias - Christian Bernardi (+) | Lucas Lima, Otero e Matheus Vargas (-).

- Christian Bernardi (+) | Lucas Lima, Otero e Matheus Vargas (-). Atacantes - Lucero (+) | Igor Torres, Robson e Edinho (-).

Legenda: O atacante Robson foi vendido pelo Fortaleza ao Coritiba por R$ 2,2 milhões Foto: Kid Júnior / SVM

Deste modo, o planejamento é intensificado. O Leão estreia na temporada no sábado (15), às 16h, no estádio Presidente Vargas (PV), contra o Iguatu, pelo Campeonato Cearense. Além disso, a equipe participa também da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileirão.

Para completar o elenco, o departamento de futebol ainda busca uma peça: um zagueiro canhoto. A gestão mapeia atletas e tenta avançar nas negociações. Apesar disso, o sistema defensivo ganhou incrementos importantes, além do meio-campo. Vojvoda ganha variedade e pode mudar a formação.

O peso dos reforços é o principal ponto. A equipe trouxe peças que acirram a disputa interna e eram desejos do treinador, como o goleiro João Ricardo, ex-Ceará, e o Pochettino, ex-Austin FC, dos EUA. Assim, a reposição é acrescida de técnica, com chance de formação de dois times e o maior rodízio.

Elenco do Fortaleza para 2023

Goleiros : Fernando Miguel, Luan Polli e João Ricardo.

: Fernando Miguel, Luan Polli e João Ricardo. Zagueiros : Benevenuto, Titi, Brayan Ceballos, Habraão e Brítez.

: Benevenuto, Titi, Brayan Ceballos, Habraão e Brítez. Laterais-esquerdos : Bruno Pacheco e Lucas Esteves.

: Bruno Pacheco e Lucas Esteves. Laterais-direitos : Tinga, Vitor Ricardo e Dudu (*).

: Tinga, Vitor Ricardo e Dudu (*). Volantes : Ronald, Lucas Sasha, Matheus Jussa, Hércules, Zé Welison e Tomás Pochettino.

: Ronald, Lucas Sasha, Matheus Jussa, Hércules, Zé Welison e Tomás Pochettino. Meias : Lucas Crispim, Sammuel, Luiz Henrique e Christian Bernardi,

: Lucas Crispim, Sammuel, Luiz Henrique e Christian Bernardi, Atacantes: Silvio Romero, Pedro Rocha, Depietri, Gustavo Coutinho, Moisés, Romarinho, Thiago Galhardo, David Da Hora e Lucero(*).

(*) As contratações não foram oficializadas.