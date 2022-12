Fortaleza acerta a contratação do goleiro João Ricardo, ex-Ceará

Ex-Ceará, o goleiro João Ricardo acertou com o Fortaleza para a temporada 2023. Com a saída de Marcelo Boeck, o Tricolor do Pici buscava um terceiro nome para a posição. Até então, Fernando Miguel, que terminou a temporada como titular, e Luan Polli são os dois goleiros do time.

Qualquer atleta pode assinar um pré-contrato com outro clube quando o seu contrato atual estiver nos últimos seis meses de vigência, caso do goleiro. O alvinegro já tinha sinalizado que não ficaria com o atleta de 34 anos, já que o salário do jogador não é compatível com a situação orçamentária do clube para o próximo ano.

O Fortaleza aguarda o fim do ano para fazer o anúncio oficial do atleta.

Mesmo com o rebaixamento para a Série B, João Ricardo foi um dos destaques da equipe. Com atuação regular, o goleiro se valorizou na temporada de 2022 e tornou-se um dos destaques do setor defensivo Alvinegro. O goleiro foi campeão da Série B (2020) pela Chapecoense e chegou ao time cearense em fevereiro de 2021.

Pelo Ceará, o atleta disputou Campeonato Cearense, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

Nome: João Ricardo Riedi

Idade: 34 anos

Naturalidade: Mariano Moro/RS

Clubes por onde passou: Brusque, Veranópolis, Paysandu, Icasa, Paraná, América Mineiro, Chapecoense, Ceará e Fortaleza.