Ceará sinaliza que não ficará com goleiro João Ricardo para 2023

O goleiro João Ricardo deixará o Ceará ao fim do contrato. O vínculo dele termina em 31 de dezembro deste ano. Assim, o jogador poderá assinar com qualquer clube a partir de 1º de janeiro. O Diário do Nordeste apurou que o salário do jogador não é compatível com o novo orçamento do clube para a temporada 2023.

Apesar do rebaixamento para a Série B, o atleta foi um dos destaques da equipe. O goleiro tinha cláusula de renovação automática de contrato para 2023, caso as metas fossem atingidas.

Com atuação regular, o goleiro de 34 anos se valorizou na temporada de 2022 e tornou-se um dos destaques do setor defensivo Alvinegro. João Ricardo foi campeão da Série B (2020) pela Chapecoense e chegou ao time cearense em fevereiro de 2021.

O Ceará tentou manter João Ricardo, mas enfrentou a disputa com outros times da Série A do Brasileiro e a queda do orçamento para 2023 complicaram as negociações. O goleiro chegou a ser especulado no Fortaleza, mas o presidente Marcelo Paz negou contato com o atleta. Ele não se reapresentou com o elenco do Ceará na última sexta-feira (17).

Pelo Ceará, o jogador disputou Campeonato Cearense, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Sul-Americana.