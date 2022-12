Com novos contratados Arthur Rezende e Jean Carlos, Ceará inicia semana de treinamentos

Em início de temporada, o Ceará realizou mais uma atividade nesta segunda-feira (19). Quatorze jogadores participaram da atividade desta segunda-feira (19), em Porangabuçu. Entre eles, os novos contratados Arthur Rezende e Jean Carlos. O grupo se reapresentou no último dia 12 de dezembro.

Jean Carlos, Cléber, Vina, Guilherme Castilho, Erick, Richardson, Vitão, Kelvyn, Geovane, Arthur Rezende, Caio Rafael, Leandro Carvalho, Wendel (volante) e David (meia) estiveram em campo sob comando do técnico Gustavo Morínigo.

Tiago Pagnussat, Léo Rafael, Marcos Ytalo (Buiú), Jeferson e Igor Inocêncio ficaram de fora dos treinamentos nesta etapa inicial. Com foco na temporada de 2023, o Ceará já contratou seis reforços. O último anunciado foi o lateral-esquredo Danilo Barcelos.

O Alvinegro se prepara para a estreia no Campeonato Cearense, primeiro desafio do próximo ano. A equipe vai disputar também a Série B do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.