Apresentado no Ceará, zagueiro Tiago Pagnussat espera time competitivo para 2023

A reapresentação do Ceará, nesta sexta-feira (16), de olho na temporada 2023, foi movimentada com a coletiva do zagueiro Tiago Pagnussat. O experiente defensor acredita no foco da equipe que está sendo montada para os objetivos do clube serem alcançados.

Depois de duas temporadas no futebol japonês, o defensor retorna ao Alvinegro de Porangabuçu mais experiente e de olho em conquistas. O atleta acredita num grupo forte para enfrentar os obstáculos de 2023.

"A gente sabe não só dos desafios que vão vir, das competições, mas também do desafio nosso, interno, de fazer um grande grupo, uma equipe competitiva e, principalmente, unida, onde todos os jogadores queiram a mesma coisa", destacou o Pagnussat.

Apesar de ter jogado no Japão nesta temporada, Tiago acompanhou a trajetória do Ceará na luta contra o rebaixamento. Do outro lado do globo, o atleta mantinha conversas com ex-companheiros alvinegros.

"É um momento de turbulência no clube. Ano passado eu acompanhei praticamente todos os jogos e vinha conversando com os jogadores aqui do grupo, liguei para alguns passando umas mensagens de força, de que estava torcendo e que as coisas se solucionassem", lembra o jogador.

EXPERIÊNCIA

Com 32 anos, o jogador chega para ser um dos líderes dentro do elenco que será reformulado e rejuvenescido na nova temporada. Tiago Pagnussat brinca com a idade e aponta para a dificuldade no Campeonato Brasileiro.

"Já joguei a Série B, pelo Bahia em 2016, é uma competição difícil, mas o bom é que temos jogadores jovens e qualificados. Alguns se destacaram esse ano, então fico feliz por eles. Eu acho que a gente vai evoluir junto na competição", assegura o defensor.

REAPRESENTAÇÃO DO VOZÃO

O retorno às atividades em Porangabuçu foi com avaliações físicas e clínicas. O treinador Gustavo Morínigo comandou o primeiro treino que foi dividido em dois períodos. Além de Tiago Pagnussat, os outros contratados, Arthur Rezende, Caíque Gonçalves e Jean Carlos também estiveram na ação no Vovozão.

O início de pré-temporada do Ceará foi marcado com foco no começo do Campeonato Cearense de 2023. O estadual tem seu pontapé inicial no dia 15 de janeiro, quando o Alvinegro encara o Guarani de Juazeiro, fora de casa.