Ceará tenta manter João Ricardo, mas outros jogadores em fim de contrato deixarão clube; veja lista

Outros jogadores não permanecerão no atual elenco do Ceará. Além de Matheus Peixoto, todos com contrato para finalizar em 2022 não terão o vínculo renovado. Ao todo, são oito atletas. Entre eles, o goleiro João Ricardo, o atacante Jô e o lateral Victor Luís. Veja a lista completa:

João Ricardo (goleiro)*

Vinícius Machado (goleiro)

Lucas Ribeiro (zagueiro)

Victor Luís (lateral-esquerdo)

Rodrigo Lindoso (volante)

Diego Rigonato (meia)

Jô (atacante)

Iury Castilho (atacante)

Peça importante no setor defensivo do Ceará na Série A de 2022, o goleiro João Ricardo deve deixar o clube. No entanto, o Alvinegro deve tentar manter o atleta. No entanto, a negociação é complicada por conta da disputa com outros times da Série A do Brasileirão.

Em 2023, o clube vai disputar a Segundona do torneio nacional, além do Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Assim, a equipe começa a reformulação para a próxima temporada.