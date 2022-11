Matheus Peixoto rescinde contrato e deixa o Ceará sem nenhum gol marcado

A reformulação no Ceará já começou. O atacante Matheus Peixoto já rescindiu contrato e deixou o Alvinegro, apurou o Diário do Nordeste. A passagem do centroavante é uma grande decepção, já que ele não marcou nenhum gol sequer.

Contratado em março para ser o centroavante titular do Vovô em 2022, Peixoto entrou em campo apenas 16 vezes, sendo apenas cinco como titular, e não balançou as redes nenhuma oportunidade.

Ao longo do ano, ele sofreu com lesões e não conseguiu emplacar a sequência esperada.

A tendência é que outros jogadores também acertem as saídas em breve.

O jogador chegou por empréstimo até o fim do ano. Centroavante de 1.90m de altura, Peixoto estava no Metalist, da Ucrânia, e retornou ao Brasil por conta da Guerra na Ucrânia. Carioca e nascido em Cabo Frio-RJ, ele marcou 15 gols em 19 jogos pelo time na Segunda Divisão da Ucrânia.

