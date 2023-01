Fortaleza anuncia contratação do lateral-direito Dudu; veja detalhes

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-direito Dudu para a temporada 2023. O jogador de 25 anos estava no Atlético-GO e chega ao Tricolor do Pici em definitivo, com contrato até o fim de 2025. Dudu é o sétimo reforço anunciado pelo clube cearense para a nova temporada, quando o Leão disputará mais uma edição da Copa Libertadores.

O Fortaleza adquiriu 75% dos direitos econômicos do lateral-direito. Para finalizar a negociação, o Leão desembolsou um valor de 3,5 milhões de reais. Dudu já havia chegado à Fortaleza no final de 2022 e treinava com o elenco do Tricolor desde o último dia 26 de dezembro.

Dudu chegou ao Atlético-GO na temporada 2020. Com a camisa do Dragão, o lateral-direito somou 139 partidas, somando quatro gols marcados e 11 assistências. Ele foi campeão do Campeonato Goiano em 2020 e em 2022. Antes de chegar ao futebol goiano, Dudu acumulou passagens pelo Figueirense e pelo Internacional.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou a chegada de Dudu ao Pici. “É um atleta muito interessante de 25 anos, um lateral com boas características ofensivas e que tem um lastro recente de Série A muito bom, fez a melhor temporada da carreira no último ano com gols, assistências e um número muito grande de jogos. Também com boas atuações em jogos internacionais pelo Atlético Goianiense”, disse o mandatário.

FICHA TÉCNICA | DUDU

Nome: Luis Eduardo Marques dos Santos

Posição: lateral-direito

Nascimento: 30/05/1997 (25 anos)

Naturalidade: Brasília-DF

Altura: 1,74 m

Clubes: Figueirense-SC, Internacional-RS e Atlético-GO.