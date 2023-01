João Ricardo e Bruno Pacheco são regularizados e podem estrear pelo Fortaleza

O goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) pelo Fortaleza e podem estrear com a camisa tricolor. A dupla foi anunciada como reforço para 2023 após passagem pelo arquirrival Ceará, participando dos treinos no Pici.

A estreia leonina no ano está marcada para sábado (14), contra Iguatu, às 16h, no estádio Presidente Vargas (PV). O confronto marca a abertura do Campeonato Cearense, na 1ª rodada.

No âmbito contratual, João Ricardo encerrou vínculo com o Vovô e assinou em definitivo com o Leão até 2024. Bruno Pacheco foi adquirido pelo time tricolor, assinando também até 2024, em operação que totalizou R$ 2 milhões.

Contratações

O Fortaleza anunciou seis reforços até o momento. Além de João Ricardo e Bruno Pacheco, o Leão contratou o lateral-esquerdo Lucas Esteves, o volante Tomás Pochettino, o meia Bernardi e o ala Yago Pikachu. A equipe também tem acerto com o lateral-direito Dudu, que treina com o grupo, além do atacante Lucero, de saída do Colo-Colo-CHI.

A expectativa é de regularização dos demais nomes ao longo da semana. Para estreia no sábado, o respectivo jogador deve ser inscrito no BID até a sexta-feira (13), conforme previsto em regulamento.