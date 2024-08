Fortaleza é apontado como 3º melhor time do mundo em ranking da IFFHS no mês de julho

O Fortaleza ficou entre os três melhores clubes do mundo de acordo com o ranking da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) referente ao mês de julho. O Tricolor do Pici é superado apenas pelo Steaua București, da Romênia, e do Slovan Bratislava, da Eslováquia. A lista foi divulgada no domingo (11).

Outras equipes brasileiras também entraram no ranking, atrás do Leão do Pici: Botafogo, Bragantino, Athletico Paranaense, Cruzeiro e o sueco IF Elfsborg completam a lista do top-8, que é atualizada mensalmente e considera as competições nacionais e internacionais disputadas pelas equipes.

O Leão vem de uma sequência positiva na Série A do Brasileiro. A equipe jogou sete partidas e conquistou cinco vitórias, além de um empate e uma derrota. O Tricolor do Pici volta a campo neste sábado (17), a partir das 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Bragantino em mais uma rodada do tornei nacional.