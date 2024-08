O jogador símbolo da Era Vojvoda, Yago Pikachu, é o convidado do FortalezaCast desta semana! No Fortaleza desde 2021, com uma breve saída por seis meses em 2022, ele já conseguiu deixar seu nome eternizado na memória do torcedor. Decisivo, capitão, pai, empresário e chefe da resenha, Pikachu relembra seu início e suas raízes no Pará, momentos difíceis na carreira, a relação com Vojvoda, bastidores do Leão e muito mais! Dá o play e acompanha o bate papo com o homem de confiança do Tricolor!

