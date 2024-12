'Rachas' com jogadores de Ceará, Fortaleza e famosos movimentam bairros da capital

Já tradicional ao fim das temporadas do futebol nacional, os famosos “rachas beneficentes” envolvem jogadores, ex-jogadores e famosos. Na cidade de Fortaleza não tem sido diferente. Nomes como David Luiz, Marcelo Paz, Erick Pulga e Fernando Sobral participaram dos eventos.

Além da capital cearense, outras cidades do estado recebem o encontro das personalidades do meio esportivo, como é o caso de Acaraú, que neste domingo (29), que conta com a presença de Ronaldo Angelim, Daniel Sobralense, Assisinho e outros nomes que fizeram história nos times de Ceará e Fortaleza.

Veja alguns desses encontros:

David Luiz e Marcelo Paz

Especulado no Fortaleza, o zagueiro David Luiz participou de algumas dessas partidas, uma delas no próprio estádio do Pici, com a presença do CEO do Tricolor, Marcelo Paz.

Legenda: Marcelo Paz e David Luiz Foto: Reprodução Internet

Moisés no racha da imprensa

Moisés é outro atleta do Fortaleza flagrado "batendo bola" em jogos festivos. Dessa vez, o atleta do Leão atuou como goleiro no tradicional "racha da imprensa", onde jornalistas da capital cearense se reúnem para jogar futebol.

Legenda: Moisés atuando como goleiro no racha da imprensa Foto: Reprodução Internet

Erick Pulga, Fernando Sobral, Artur Victor e Influencers

Nomes com passagens marcantes pelo Ceará também participaram dos rachas de fim de ano. Destaque para o atacante do Vovô no ano: Erick Pulga. O atleta esteve em um evento beneficente, que teve a participação dos jogadores Fernando Sobral, Artur Victor, Marcos Victor e Pio, além de influenciers cearenses, como o humorista Pobretion.