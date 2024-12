Bétis, Braga e mais: saiba quem tentou Hércules e bastidores da venda do Fortaleza

O Fortaleza anunciou a venda do volante Hércules ao Fluminense por R$ 29 milhões, a 2ª maior da história do futebol nordestino. O atleta encerrou a passagem vitoriosa pelo clube cearense e assinou com o time carioca até 2029. O detalhe: o futebol europeu quase foi o destino do destaque tricolor.

Em entrevista para a Central do Mercado, do ge, o CEO do Leão, Marcelo Paz, falou das propostas.

“O Hércules vinha muito bem, aí veio uma lesão e quando tem, o mercado olha com dúvida. Então ele se recupera, volta mais forte, joga bem e o mercado volta a falar no Hércules. Nós ouvimos, neste período de um ano, muitas sondagens. Tivemos inclusive negociações com o Braga-POR, o Bétis-ESP, o Salernitana-ITA e o Austin-EUA, mas nada se concretizou”. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Nos bastidores, a diretoria do Fortaleza definiu o preço de Hércules no mercado em € 5 milhões (cerca de R$ 32 milhões) por 70% dos direitos econômicos. A negociação com o Fluminense foi próxima dessa meta, com a manutenção de 30% do passe para uma venda futura. Paz explicou então os trâmites da negociação e ressaltou que o valor foi mais ajustado pelas propostas.

Veja também Alexandre Mota Fortaleza garante percentual de venda futura de Hércules no Fluminense; saiba quanto

“O número que o Fortaleza pediu era de € 5 milhões por 70% (dos direitos econômicos), mas nunca chegou nesse número. A gente segurava (a negociação) e não chegava (no valor). Recentemente, um time do Brasil propôs € 3,5 milhões, não dava, então voltei com uma contraproposta de € 4,5 milhões e esse clube não sinalizou mais. Então em uma conversa com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense e meu amigo, eu mencionei essas condições e ele disse que assim era possível, o Fluminense conseguiu, então saiu o negócio. Tentamos € 5 milhões, não veio, mas fizemos um grande negócio. Compramos por R$ 250 mil e vendemos por 116 vezes o valor”, afirmou.

Hércules se despediu do Fortaleza com 136 jogos, 19 gols e 5 assistências. Com a camisa tricolor, conquistou quatro títulos: Campeonato Cearense (2x) e a Copa do Nordeste (2x), além de participar das campanhas históricas do Leão na Série A do Brasileiro, Libertadores e na Copa Sul-Americana.