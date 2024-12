Presidente do São Paulo confirma acerto com meia Oscar para 2025

O São Paulo anunciou a contratação do meia Oscar nesta terça-feira (24), na véspera do Natal. O acerto foi comunicado pelo presidente tricolor Julio Casares com uma foto no Instagram do dirigente.

"Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana... Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025", publicou na legenda. Além disso, acrescentou a hashtag ‘super reforço’.

Mais experiente, o meio-campo retorna ao clube que o revelou após a saída em 2010. Agora com 33 anos, encerrou uma passagem de oito temporadas pelo Shanghai SIPG, se tornando ídolo na China.

Na carreira, atuou também pelo Chelsea, da Inglaterra, e o Internacional, além da Seleção Brasileira.

Em 2024, entrou em campo em 39 partidas, somando 16 gols e 29 assistências. Multicampeão no exterior, atingiu status de um dos jogadores mais bem pagos do mundo ao se transferir para o futebol asiático em 2017, negando ofertas da Europa. Assim, ajudou na popularização do esporte no país.