Matheus Araújo lembra tempo no Corinthians e projeta 2025 no Ceará: 'sei o quanto posso ajudar'

Recém-contratado pelo Ceará, Matheus Araújo falou da expectativa em vestir a camisa do Vovô. O jogador, que defendeu o Corinthians durante cinco temporadas, chega ao time cearense com um contrato de três anos.

“Estou muito feliz com essa nova etapa da minha vida, com esse novo desafio. Chego para agregar ao grupo. Tenho certeza que nós vamos fazer um grande ano nessa temporada. Ainda mais com o acesso à Série A. Que a gente possa manter o clube na elite, brigar por algo grande e colocar o Ceará em um lugar que merece. Sei do meu potencial, do quanto posso ajudar, exatamente como foi no Corinthians, quando tive oportunidades”, disse o jogador em entrevista ao site do clube", disse o meio-campista de 22 anos.

O elenco alvinegro se apresenta para a pré-temporada no dia 3 de janeiro, no CT de Porangabuçu. Em 2025, o time vai disputar Série A, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.