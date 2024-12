Ceará inicia atividades para aperfeiçoar condicionamento físico do elenco nesta semana

O elenco alvinegro volta a trabalhar ainda em 2024 com foco no próximo ano. Mesmo de férias, os atletas vão iniciar as atividades de forma remota a partir do dia 26, quinta-feira, após o natal. A decisão foi da comissão técnica e do departamento de futebol.

O objetivo de antecipar os trabalhos é elevar o condicionamento físico que os atletas teriam caso iniciassem a preparação apenas na pré-temporada. As atividades serão adaptadas aos espaços que os atletas terão à disposição e demonstradas através de vídeos gravados no clube.

Em seguida, os atletas deverão repetir os exercícios e registrá-los em vídeo. O material será encaminhado para a comissão técnica. O staff do clube (profissionais da preparação física, fisiologia, fisioterapia e médicos) estarão à disposição do elenco.

O elenco alvinegro se reapresenta para a pré-temporada na semana seguinte, em 3 de janeiro, no CT de Porangabuçu. Em 2025, o time vai disputar Série A, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.