Ceará anuncia a contratação do meio-campista Matheus Araújo; veja detalhes

O Ceará anunciou na noite desta segunda-feira (23), a contratação do meio-campista Matheus Araújo, de 22 anos, que chega com contrato até o fim de 2027 e sem custos ao alvinegro cearense, uma vez que seu vínculo com o Corinthians havia chegado ao fim.

O jogador chegou ao Corinthians em 2019, para compor o elenco da base. Sua primeira oportunidade na equipe profissional aconteceu em 2021, onde atuou em 45 partidas oficiais, após se destacar no Sub-20 do clube paulista. Matheus é campeão mundial pela Seleção Brasileira Sub-17. Seu último jogo aconteceu em agosto de 2024, contra o RB Bragantino, pela Sul-Americana.

Ficha técnica

Matheus de Araújo Andrade (Matheus Araújo)

Posição: Meio-campista

Data de nascimento: 22/05/2002

Naturalidade: Osasco/SP

Clubes em que passou: Corinthians/SP e Ceará.