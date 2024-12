Após especulações do Bahia, Paz fala sobre saída de Lucero do Fortaleza: ‘nenhuma possibilidade’

Artilheiro do Fortaleza em 2024, o atacante Lucero foi especulado em diversos times no fim da temporada, como o Bahia. Autor de 23 gols, encerrou o ano como protagonista, apesar da oscilação no final da temporada. Questionado sobre uma possível saída do camisa 9 na Central do Mercado, do ge, Marcelo Paz, CEO do Leão, ressaltou que não trabalha com essa possibilidade.

“O Lucero é o nosso artilheiro há dois anos. Em 2023 e 2024, foi top-5 no Brasil em participações de gols. Não temos nenhum interesse em negociar o nosso artilheiro. Temos também o Renato Kayzer, que tem muitos gols em poucos minutos. Estamos satisfeitos e não tem nenhuma possibilidade, não trabalhamos em negociações com o Lucero”. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Conhecido como ‘El Gato’, Lucero foi anunciado pelo Fortaleza em janeiro de 2023 após passagem pelo Colo-Colo, do Chile. No período, se estabeleceu como titular absoluto do técnico e compatriota Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, com a camisa tricolor, foram 126 jogos, com 47 gols e 13 assistências.

Em julho, o clube anunciou a renovação de contrato do centroavante até o fim de 2027. Estrangeiro com mais gols na história do time cearense, participou dos títulos do Estadual (2023) e da Copa do Nordeste (2024), além de campanhas recordes na Série A do Brasileiro e na Copa Sul-Americana.