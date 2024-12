Leandro Campos avalia preparação do Horizonte para início do Cearense: 'muito proveitosa'

O Horizonte definiu o elenco para o início da temporada de 2025 e iniciou a preparação como foco nos desafios do próximo ano. O primeiro deles será o Campeonato Cearense. No estádio Domingão, o elenco formado por 30 atletas realiza as atividades comandadas por Leandro Campos. O técnico destaca o empenho na formação do elenco e o foco dos jogadores.

“A nossa preparação foi muito proveitosa não só na parte física, mas também na técnica e tática. Nós conseguimos integrar as necessidades que temos. Trabalhamos bem as valências físicas e também o início de estruturação do nosso modelo de jogo, do que queremos como padrão de jogo. Os atletas estão dando o máximo de empenho”, afirmou o treinador.

Sobre a formação do elenco, o treinador destacou que há uma base utilizada no último estadual, que teve a chegada de outros nomes.

“Já tinha como estrutura mesmo do Campeonato Estadual, somando o conhecimento do Moacir, com alguns atletas que indiquei, procuramos formar dentro das condições que o Horizonte nos deu, um grupo que consideramos competitivo.

Em 2025, o Galo do Tabuleiro disputa duas competições: Campeonato Cearense e Série D do Brasileiro. A estreia será no estadual, contra o Ferroviário no dia 19 de janeiro. O Estádio Presidente Vargas recebe o duelo a partir das 19h (de Brasília).

ELENCO DO HORIZONTO PARA 2025

Goleiros - Jonh Wilker, Wilgne Frank, Gabriel Gonçalves e Ruan Alicin

Zagueiros - Dedé, Waldson, Lucio Elionay, Bremer Litierre, Lohan

Laterais - Caio Pedro, Henrique, Massilon Ferreira, Dieguinho

Meias - Claudivan, César Sampaio, Emerson Ocara, Cleyton Maranhense, Lauro Max, Bernardo Almeida, Mateus Pereira, Alan Fabrício, Ronaldo Antônio

Atacantes - Edson Kapa, Diego Dentinho, Nicolas Santos, Índio Potiguar, Leozinho e Tiago Cunha