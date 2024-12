Horizonte integra dez atletas da base ao time principal para disputa do Cearense 2025

Em preparação para o Campeonato Cearense 2025, o Horizonte integrou 10 atletas da categoria sub-20 para a equipe profissional. A equipe sub-20 do Galo foi campeã da Copa Seromo e integrados à equipe profissional, já treinam com a equipe.

Os 10 jogadores integrados ao grupo profissional foram:

Goleiros: Gabriel e Ruan

Zagueiros: Loran Kayonne e Lúcio Elionay

Volantes: Lauro Max, Mateus Pereira e Pedro Bernardo

Meia: Marcos Ronaldo

Atacantes: Henrique e Nicolas.

Grupo de 33 jogadores

Os atletas integrados tem realizado os treinamentos de forma integral, juntamente do restante do elenco, sem disparidades durante os treinos. Leandro Campos conta 33 jogadores para a disputa do Estadual.

Nesta primeira semana de treinamento o elenco do Horizonte FC realiza os treinamentos em dois períodos. No primeiro dia da semana o foco foi total na realização de exames.

Legenda: Leandro Campos comanda o Horizonte no Campeonato Cearense 2025 Foto: @brunofonseca_ftg / Horizonte FC

Nesta última terça-feira (17), os atletas tiveram o primeiro contato com o treino com bola e realizaram também um trabalho preventivo.

Visando a melhor preparação possível para a equipe, a pedido do treinador Leandro Campos, o Galo do Tabuleiro terá, antes do início das competições oficiais, três amistosos a serem disputados, sendo o primeiro no dia 30 de dezembro, com adversário e horário ainda a definir.

O Estádio Domingão, em Horizonte, deverá ser o palco da primeira partida. Vale ressaltar que três atletas do Sub-20 do Horizonte FC estão emprestados ao Tirol e irão

disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Passada essa competição, os atletas retornarão ao Horizonte FC e também serão integrados ao profissional, são eles os laterais João Victor Amâncio e João Victor Silva, e o atacante Antônio Vitorio, conhecido como Pentecoste

O Horizonte já contratou 19 reforços para o Estadual:

Goleiros: Jonh Wilker e Wilgne Frank

Zagueiros: Waldson e Dedé

Laterais-direitos: Dieguinho e Massilon

Laterais-esquerdos: Henrique e Caio Pedro

Volantes: Emerson Ocara, Cleyton Maranhense, Claudivan e Cesar Sampaio

Meia: Alan Fabrício

Atacantes: Leozinho, Diego Dentinho, Thiago Cunha, Tico Baiano, Indio Potiguar e Edson Kopa