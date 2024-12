Ceará anuncia lateral Dieguinho, quinto reforço para 2025; veja detalhes

O Ceará anunciou na noite desta segunda-feira (23), o seu quinto reforço para 2025. Trata-se do polivalente Dieguinho, que pode atuar como lateral-direito e meio-campista. O atleta chega com contrato até o fim de 2026, e sem custos ao alvinegro, uma vez que seu vínculo com o Goiás acaba em 2024.

O lateral vinha sendo cobiçado por outros times, como o Athlético-PR. Além disso, o Goiás buscava a renovação dos serviços do atleta.

Aos 29 anos, o jogador é natural de Macaé, no Rio de Janeiro. Dieguinho atuou por quatro temporadas no Goiás (2021-2024), somando 155 jogos, marcando três gols e distribuindo 13 assistências.

Ficha técnica

Jackson Diego Ibraim Fagundes (Dieguinho)

Posição: Lateral-direito/meio-campista

Data de nascimento: 31/10/1995

Naturalidade: Macaé/RJ

Clubes onde passou: Barcelona/RJ, Resende/RJ, Friburguense/RJ, Portuguesa/RJ, Boa Esporte/MG, Goiás/GO e Ceará.