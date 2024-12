Fortaleza anuncia venda de Hércules para o Fluminense, a maior da história do futebol cearense

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira (20), a venda do volante Hércules para o Fluminense. O Leão do Pici vendeu 70% dos direitos econômicos do atleta por R$ 29 milhões, concretizando a maior venda da história futebol cearense. O contrato é válido por cinco anos.

A venda do volante de 24 anos superou a do atacante Moisés para o futebol mexicano na temporada passada quando foi para o Cruz Azul por R$ 24,5 milhões.

No futebol nordestino é a segunda maior venda, atrás apenas da negociação de Pedro Lima, do Sport, que foi vendido por R$ 57,6 milhões para o Wolverhampton, da Inglaterra.

Destaque do Leão

Hércules foi adquirido pelo Fortaleza por R$ 250 mil na temporada de 2022 vindo do Atlético Cearense. Inicialmente no time sub-23, ele foi alçado a equipe principal pelo técnico Vojvoda e rapidamente virou um dos destaques do time.

Volante com boa finalização de fora da área e presença ofensiva, ele fez 136 jogos pelo Tricolor, com 17 gols marcados e 5 assistências.