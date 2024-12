Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (25/12)

A Lua cai no signo de Escorpião e na sua descida acaba trazendo à tona alguns desconfortos, mas também uma intensa energia de transformação. Prepare-se para mergulhar fundo nas suas emoções e confrontar questões que estavam ocultas. A Lua em Escorpião intensifica as emoções, aumenta a intuição e a sensibilidade. E quando a Lua provocar Marte vai gerar conflitos, impaciência e impulsividade. Cuidado com atitudes agressivas e palavras ditas no calor do momento. Algumas situações podem trazer à tona questões de poder e controle. É possível que você se sinta desafiado a lidar com situações intensas e transformadoras. Você pode se sentir dividido entre o passado e o futuro.



Conselho do dia:

Use o poder da sua intenção para transformar as coisas ao seu redor. Você não é vítima dos acontecimentos, mas sim o criador da sua própria realidade. Assuma o controle da sua vida e direcione sua energia para a construção de um futuro mais positivo e alinhado com seus verdadeiros desejos.



Aproveite a energia do dia para:

- Fazer uma análise profunda de seus sentimentos, medos e desejos;

- Identificar e eliminar crenças e comportamentos que te impedem de evoluir;

- Se conectar com sua intuição;

- Transformar desafios em oportunidades;

- Renovar suas energias: reserve um tempo para se conectar com a natureza, meditar ou praticar atividades que te tragam paz interior.

Áries

A Lua Minguante em Escorpião te convida a olhar para dentro e confrontar emoções profundas, ariano. É hora de se desapegar de raivas e ressentimentos que te impedem de seguir em frente. Aproveite a energia introspectiva desse período para se reconectar com sua essência e eliminar tudo aquilo que não te serve mais. Permita-se sentir a intensidade do momento presente e use essa força para se transformar.

Touro

Taurino, a Lua Minguante em Escorpião ilumina seus relacionamentos, revelando o que precisa ser transformado. É hora de se libertar de padrões de dependência e apego, buscando relações mais autênticas e equilibradas. Aproveite para se comunicar com clareza e honestidade, expressando suas necessidades e expectativas. A intimidade e a conexão profunda serão seus aliados nesse processo de cura e renovação.

Gêmeos

Geminiano, a Lua Minguante em Escorpião te convida a organizar sua rotina e cuidar da sua saúde mental e física. É hora de eliminar hábitos nocivos e cultivar práticas que promovam bem-estar e equilíbrio. Preste atenção aos sinais do seu corpo e da sua mente, buscando o descanso necessário para recarregar as energias. Aproveite esse período para se conectar com sua intuição e se aprofundar em seus projetos pessoais.

Câncer

Canceriano, a Lua Minguante em Escorpião te coloca em contato com suas emoções mais profundas. É hora de se libertar de mágoas e ressentimentos do passado, abrindo espaço para a cura e o perdão. Aproveite esse momento para expressar sua criatividade e se conectar com a sua criança interior. Permita-se sentir a intensidade das suas emoções, mas lembre-se de buscar o equilíbrio e a leveza.

Leão

Leonino, a Lua Minguante em Escorpião te convida a olhar para suas raízes e fortalecer seus laços familiares. É hora de se conectar com sua ancestralidade e honrar sua história. Aproveite para perdoar e se reconciliar com o passado, libertando-se de padrões familiares que te impedem de ser feliz. Cultive a intimidade e o acolhimento no seu lar, criando um ambiente de paz e harmonia.

Virgem

Virginiano, a Lua Minguante em Escorpião te incentiva a se comunicar com mais profundidade e autenticidade. É hora de se libertar de pensamentos limitantes e expressar suas ideias com confiança. Aproveite para se conectar com sua intuição e buscar conhecimento que te ajude a expandir seus horizontes. Aprofunde suas relações e se permita compartilhar suas emoções com aqueles que ama.

Libra

Libriano, a Lua Minguante em Escorpião te convida a reavaliar seus valores e prioridades. É hora de se desapegar de bens materiais e apegos que não te trazem verdadeira satisfação. Busque o equilíbrio entre suas necessidades e as necessidades dos outros, cultivando a generosidade e a compaixão. Aproveite para se conectar com sua autoestima e reconhecer seu próprio valor.

Escorpião

Escorpiano, a Lua Minguante em seu signo te coloca frente a frente com sua sombra. É hora de se libertar de padrões de comportamento autodestrutivos e abraçar sua força interior. Aproveite esse período de introspecção para se conhecer profundamente e se transformar. Confie em sua intuição e se permita renascer para uma nova versão de si mesmo.

Sagitário

Sagitariano, a Lua Minguante em Escorpião te convida a se conectar com sua espiritualidade e buscar o significado mais profundo da vida. É hora de se libertar de crenças limitantes e expandir sua consciência. Aproveite para meditar, refletir e se conectar com sua intuição. Busque o conhecimento que te ajude a se conectar com o seu propósito de vida.

Capricórnio

Capricorniano, a Lua Minguante em Escorpião te coloca em contato com seus sonhos e aspirações. É hora de se libertar de medos e inseguranças que te impedem de realizar seus objetivos. Aproveite para se conectar com pessoas que te inspiram e te apoiam em sua jornada. Confie em sua capacidade de realizar seus sonhos e siga em frente com determinação.

Aquário

Aquariano, a Lua Minguante em Escorpião te convida a reavaliar seus projetos e aspirações para o futuro. É hora de se libertar de expectativas irreais e se conectar com seus verdadeiros propósitos. Aproveite para se engajar em causas sociais e contribuir para um mundo melhor. Busque a transformação social e inspire as pessoas ao seu redor com sua visão inovadora.

Peixes

Pisciano, a Lua Minguante em Escorpião te convida a expandir seus horizontes e buscar novos conhecimentos. É hora de se libertar de ilusões e crenças limitantes, abrindo sua mente para novas possibilidades. Aproveite para viajar, estudar e se conectar com culturas diferentes. Cultive a fé e a esperança, confiando na força do universo para te guiar em sua jornada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.