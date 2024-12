Anitta encontra cachorro desaparecido na véspera de Natal

O cachorro Charlie da cantora Anitta foi encontrado nesta quarta-feira (25) após desaparecer na véspera de Natal. A cantora compartilhou o desfecho por meio dos stories do Instagram, agradecendo a todos que ajudaram nas buscas.

Anitta relatou que estava com o cachorro no quarto, na noite do dia 24, quando foi tomar banho. Ao sair do banheiro, a cantora deu falta de Charlie.

Veja também É Hit Chamada de 'pobre macaca', Ludmilla recorrerá de absolvição de Marcão do Povo em caso de injúria racial É Hit Chamada de 'pobre macaca', Ludmilla recorrerá de absolvição de Marcão do Povo em caso de injúria racial

Inicialmente, ela achou que o animal estava passeando por algum lugar da casa e foi curtir o Natal com a família. Após a celebração, Anitta decidiu olhar as câmeras de segurança e não conseguiu encontrá-lo. Foi então que ela entrou em contato com o condomínio para tentar localizar o pet.

"Quando era 4 da manhã eu já tava exausta de tanto andar pelo condomínio, de tanto procurar. Fui vencida pelo cansaço", afirmou. "Quando eu vim pro quarto, eu ouvi um latido. Eu falei: 'Cara, esse é o latido do Charlie'", relembrou.

Pela manhã, o primo da cantora informou que também ouviu um latido, mas que o som estava vindo do chão. "Moral da história: meu cachorro cavou um buraco para baixo da casa, provavelmente com medo dos fogos [de artifício], e ele se enfiou embaixo da casa e não conseguiu mais sair", revelou.

Anitta ligou para o Corpo dos Bombeiros e uma equipe foi até o local. A cantora relatou que os bombeiros tiveram dificuldade para chegar até o cachorro, devido à quantidade de vigas na parte debaixo da casa. Porém, a equipe conseguiu localizar o animal e resgatá-lo.