Chamada de 'pobre macaca', Ludmilla recorrerá de absolvição de Marcão do Povo em caso de injúria racial

A defesa da cantora Ludmilla anunciou que irá recorrer da decisão da ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que absolveu o apresentador Marcos Paulo Ribeiro de Morais, conhecido como Marcão do Povo, no caso de injúria racial. As informações são do g1.

O apresentador foi condenado no ano passado a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto, além de uma indenização de R$ 30 mil, por chamar Ludmilla de "pobre macaca". A condenação foi estabelecida pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas a decisão foi revertida no STJ na última quinta-feira (19).

Veja também É Hit Mãe de Layla Samylle faz desabafo após Nattan aparecer com Rafa Kalimann É Hit Gusttavo Lima recebe alta após três dias internado em SP

Os advogados da cantora, Rafael Vieites, Felipe Rei e Bernardo Braga, afirmaram que confiam em uma reviravolta no caso. "A defesa da Ludmilla informa que vai recorrer da decisão e confia que o colegiado do STJ, tribunal da cidadania, reverterá a decisão, julgando a conduta do acusado criminosa e preconceituosa, impedindo, assim, um imenso retrocesso para a luta contra o racismo no país", declararam em nota.

O caso ganhou repercussão nacional após Marcão do Povo, em 2017, ser acusado pelo Ministério Público do Distrito Federal de injúria racial. Ele foi absolvido em primeira instância pela 3ª Vara Criminal em março deste ano.

Nas redes sociais, Ludmilla agradeceu o apoio de fãs e reforçou seu compromisso com a luta contra o racismo. "Muito obrigada pelo apoio e carinho de todos. Meus advogados vão recorrer dessa decisão, e eu jamais desistirei dessa luta", afirmou a cantora.