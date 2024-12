CAPTEI: Festa de Natal das Divas é marcada por amizade e elegância no novo endereço de Ana Virgínia Martins

O Natal das Divas, Glamourosas e Amigas edição 2024 foi anfitrionado por Ana Virgínia Martins. A empresária abriu as portas de seu novo e elegante endereço para receber um seleto grupo de amigas, em uma festa regada a muita amizade e alegria.

A gastronomia do evento foi assinada por Barbra's Gastronomia. Animando a festa, o cantor Márcio Campos trouxe as melhores músicas e microfone extra e fez com que todas as presentes se entregassem à pista de dança, celebrando a vida e as boas energias do Natal.

Legenda: Cristina Brasil, Ana Virginia Martins, Andréa Rios e Cláudia Fujita Foto: Martinha Assunção

Entre brindes, abraços e muitos sorrisos, as amigas puderam renovar laços e compartilhar momentos especiais, demonstrando o verdadeiro significado da amizade e do espírito natalino.

Ana Virgínia Martins, como sempre, foi a anfitriã perfeita, garantindo que cada detalhe da festa fosse impecável e que suas convidadas se sentissem acolhidas e especiais.

Vem ver as fotos enviadas por Martinha Assunção para a SiSi:

Legenda: Ana Virginia Martins e Luiziane Cavalcante Foto: Martinha Assunção

Legenda: Anazélia Gadelha, Martinha Assunção e Michelle Aragão Foto: Martinha Assunção

Legenda: Ana Virginia Martins e Maria Lúcia Negrão Foto: Martinha Assunção

Legenda: Anne Alcântara, Maria lúcia Negrão e Ana Vládia Sales Foto: Martinha Assunção

Legenda: Andréa Rios e Andréa Delfino Foto: Martinha Assunção

Legenda: Aylza Ventura, Simone Jereissati e Christiane Figueiredo Foto: Martinha Assunção

Legenda: Martinha Assunção e Luciana Colares Foto: Martinha Assunção

Legenda: Fernanda Dantas, Martinha Assunção e Sandra Fujita Foto: Martinha Assunção

Legenda: Michelle Aragão e Ana Vládia Sales Foto: Martinha Assunção

Legenda: Martinha Assunção, Christiane Figueiredo e Maria Lúcia Negrão Foto: Martinha Assunção

Legenda: Rosi Lima e Cristina Brasil Foto: Martinha Assunção

Legenda: Zildinha Pessoa, Lia Freire e Hilda Pamplona Foto: Martinha Assunção

Legenda: Adriana Teixeira, Nágila Correa e Bebel Jereissati Foto: Martinha Assunção

Legenda: Ana Virginia Martins, Christiane Figueiredo e Cláudia Gradvbohl Foto: Martinha Assunção

Legenda: Anny Wanderley, Izabela Fiúza e Letícia Studart Foto: Martinha Assunção

Legenda: Cláudia Fujita, Ana Virginia Martins, Sandra e Layla Fujita Foto: Martinha Assunção

Legenda: Natasha Martins, Ana Virginia Martins, Cristiane Faria e Izabela Fiúza Foto: Martinha Assunção

Legenda: Nágila Correa, Cláudia Gradvohl, Roberta Ary, Ana Virginia Martins e Amélia Brandão Foto: Martinha Assunção

Legenda: Elisa Oliveira, Ana Virginia Martins, Germana Wanderley e Andréa Rios Foto: Martinha Assunção

Legenda: Roberta Ary, Ana Virginia Martins e Letícia Studart Foto: Martinha Assunção

Legenda: Simone Jereissati, Nágila Correa, Andréa Rios e Nara Accioly Foto: Martinha Assunção

Legenda: Nágila Correa, Sandra e Layla Fujita e Fernanda Dantas Foto: Martinha Assunção

Legenda: Nara Accioly, Aylza Ventura, Andréa Rios e Simone Jereissati Foto: Martinha Assunção