Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (25)

A novela 'Garota do Momento' desta quarta-feira (25) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Beto afirma a Beatriz que só reatará o namoro quando ela acreditar que ele não bateu em Basílio.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta quarta-feira

Beto afirma a Beatriz que só reatará o namoro quando ela acreditar que ele não bateu em Basílio. Maristela percebe que Juliano voltou a se relacionar com Zélia. Teresa conversa com Lígia e Clarice sobre sua relação com Alfredo. Edu pede ajuda a Guto para conseguir o telefone de Celeste. Ronaldo se nega a ajudar Bia. Sérgio conta a Alfredo que o quadro de Anita em seu programa é um sucesso.

Maristela é informada de que o incêndio no clube foi criminoso. Maristela deduz que Bia está por trás do ocorrido. Bia sabota a agenda de compromissos de Beatriz. Jacira percebe o encantamento entre Alfredo e Anita. Beatriz e Beto descobrem que a agenda do dia foi sabotada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.