Meme 'Valeu Natalina' volta a ser compartilhado, mas gera insatisfação entre usuários; veja

O meme "Valeu Natalina", que teve origem em 2019, voltou a viralizar neste Natal. Entre a noite de terça (24) e a manhã desta quarta (25), diversos usuários compartilharam o vídeo nas redes sociais. No entanto, enquanto uns se divertem com a brincadeira, outros criticam a saturação da piada.

"Existem memes atemporais incríveis e 'valeu natalina' não é um deles. Parem, por favor", escreveu uma usuária no X (antigo Twitter). Já outra, disse: "chega desse meme sem graça de 'valeu natalina' pelo amor de deus, ninguém aguenta mais".

O meme surgiu de vídeo gravado pelo humorista Diogo Defante em 2019. O quadro 'Repórter doidão' foi gravado em Madureira, no Rio de Janeiro, no qual ele brincou com duas crianças que vendiam doces: Kayck e Wesley.

Ao pedir para a dupla mandar uma mensagem "natalina" para os espectadores, Kayck respondeu: "valeu, Natalina".

Críticas ao 'Valeu Natalina'

No X, muitos internautas criticaram o uso recorrente do meme, levantando a ponderação de que memes populares podem se tornar repetitivos e perder a graça com o tempo.

Neste ano, outro exemplo de saturação de meme ocorreu com "Que show da Xuxa é esse?". A frase rapidamente fez sucesso, mas depois passou a incomodar muitos usuários pelo uso exagerado da brincadeira.