Anitta reúne família em nova mansão e monta mesa de R$ 100 mil para ceia de Natal

A cantora Anitta reuniu a família e amigos íntimos nesta terça-feira (24) em sua nova mansão no Rio de Janeiro para celebrar o Natal. Para comemorar a data em grande estilo, a artista se empenhou na decoração da mesa de luxo para a ceia, investindo em torno de R$ 100 mil na composição, segundo a revista Quem.

A empresa responsável pela montagem foi a 'Na Mesa com Ju'. Para compor a mesa, em tons de vermelho e dourado, foi escolhida a coleção Oro Di Doccia da Ginori 1735 — uma das manufaturas de porcelana mais antigas da Itália e as taças Perolas Rosas. Além das louças, flores, taças de vinho e frutas também integram a mesa.

"Obrigada, Senhor, por essa casa perfeita. Obrigada, Deus, por esse presente de Natal. Obrigada a mim mesma que trabalhei muito para ter uma casa que sempre sonhei e posso ter, isso é incrível. Que isso se multiplique e muitas pessoas possam ter uma casa que sempre sonhou", disse Anitta sobre a casa nova.

Nova mansão de Anitta

A poderosa compartilhou os primeiros momentos na casa nova com os seguidores no Instagram nesta segunda-feira (23). Cada vez mais espirituosa, a popstar realizou um ritual de limpeza espiritual em sua nova mansão, avaliada em R$ 11 milhões e localizada no Itanhangá, zona oeste do Rio.

Anitta realizou a limpeza com o auxílio de um incensário, levando boas energias aos cômodos. “Limpando a casa porque quem comanda essa energia sou eu”, escreveu ela na legenda dos stories.

Ela mostrou também outros cômodos da residência, entregue por um trio de arquitetos renomados. A obra, prevista para um ano, foi finalizada em seis meses. Cerca de 70 pessoas trabalharam na obra.

"Gente, a casa ficou pronta. Eu vou ter onde passar o Natal. Caraca. Eles fizeram um milagre. A construção começou em junho. Mas eu também paguei o triplo de pessoas”, disse Anitta, que passou por um longo processo de busca pela casa que levou meses.