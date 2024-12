Anitta faz ritual de limpeza em nova mansão: 'Quem comanda essa energia sou eu'

Cada vez mais espirituosa, a popstar Anitta, de 31 anos, realizou um ritual de limpeza espiritual em sua nova mansão, avaliada em R$ 11 milhões e localizada no Rio de Janeiro. A cantora compartilhou os primeiros momentos na casa nova com os seguidores no Instagram nesta segunda-feira (23).

Anitta realizou a limpeza com o auxílio de um incensário, levando boas energias aos cômodos. “Limpando a casa porque quem comanda essa energia sou eu”, escreveu ela na legenda dos stories.

Seis meses de obras

Antes, na mesma manhã, ela mostrou também outros cômodos da residência, entregue por um trio de arquitetos renomados. A obra, prevista para um ano, foi finalizada em seis meses. Cerca de 70 pessoas trabalharam na obra.

“Gente, a casa ficou pronta. Eu vou ter onde passar o Natal. Caraca. Eles fizeram um milagre. A construção começou em junho. Mas eu também paguei o triplo de pessoas”, disse Anitta com o bom-humor de sempre.

Já deitada na cama, em seu novo quarto, ela agradeceu: "Obrigada, Senhor, por essa casa perfeita. Obrigada, Deus, por esse presente de Natal. Obrigada a mim mesma que trabalhei muito para ter uma casa que sempre sonhei e posso ter, isso é incrível. Que isso se multiplique e muitas pessoas possam ter uma casa que sempre sonhou.”

A propriedade está localizada no Itanhangá, zona oeste do Rio. A cantora passou por um longo processo de busca que levou meses. Anitta e Bruna Griphao desembarcaram no Galeão, no Rio de Janeiro, ainda nesta segunda. As duas estavam em Miami, nos Estados Unidos, onde ela também tem uma casa.