Anitta faz trilha e compartilha registros com o namorado Vinicius Souza nas redes

A cantora Anitta tem aproveitado os momentos de folga para curtir ao lado do novo namorado, o jogador Vinicius Souza, de 25 anos. A artista compartilhou com os fãs nesta quarta-feira (23) um carrossel de fotos e vídeos com o amado e alguns familiares. Eles chegaram a viajar juntos para aproveitar a natureza, fazendo trilhas, e também para descansar na casa da carioca em Miami, nos Estados Unidos.

"Offline", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram. Nos últimos meses, Anitta vem fazendo reflexões sobre a importância de se desconectar das redes sociais para a saúde mental e tem aproveitado cada vez mais os momentos com a família.

Anitta e Vinícius Souza assumiram o relacionamento no último mês, em viagem à França, durante a Paris Fashion Week. O atleta é jogador de futebol e atua como volante do time inglês Sheffield United. No Brasil, ele jogou pelo time do Flamengo. Vinicius é pai de duas crianças, Theo e Maria Alice, frutos de relacionamentos anteriores.