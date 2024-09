Novo affair de Anitta teve casamento relâmpago e separação após lua de mel

A cantora Anitta vive um novo affair com o jogador de futebol Vinicius Souza, atualmente meio-campista do clube inglês Sheffield United. O atleta, inclusive, viveu um casamento relâmpago com a influenciadora digital Giulia Dantas, em 2021. O casal se separou poucos dias após a lua de mel.

Em maio de 2021, logo após chegarem da lua de mel em Dubai e nas Ilhas Maldivas, Giulia usou as redes sociais para comunicar aos seguidores do fim do relacionamento. O ex-casal nunca deu detalhes do que aconteceu, somente apagaram todas as fotos que apareciam juntos.

“Sim, apaguei todas as fotos, pois não tenho mais compromisso com tal pessoa. Peço para respeitarem meu momento, não irei dar explicações aqui. Agradeço a todos que tinham carinho imenso pelo casal. Espero que entendam também”, chegou a publicar Giulia na internet. Meses após o término, ela assumiu namoro com o rapper L7nnon. Os dois também não estão mais juntos.

Vinicius acompanhou Anitta em um desfile da Semana de Moda de Paris, nessa quarta-feira (25). Eles teriam se conhecido recentemente, na festa que aconteceu após o jogo da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo.