Gusttavo Lima volta ao Brasil até esta quinta (26) para cumprir agenda de shows, diz advogado

O cantor Gusttavo Lima deve retornar ao Brasil até esta quinta-feira (26) para cumprir agenda de shows pelo País. As informações são do advogado do artista, Cláudio Bessas, em entrevista para o UOL News.

Segundo Bessas, o cantor se apresenta nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), e geralmente retorna “um ou dois dias antes dos shows” ao Brasil quando está viajando. Gusttavo Lima segue em Miami, nos Estados Unidos, desde segunda-feira (23), quando teve a prisão expedida pela Justiça de Pernambuco.

O advogado também comentou sobre as acusações que ligavam Gusttavo Lima ao suposto acobertamento de foragidos da Justiça, conforme mencionado pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, ao decretar a prisão do artista na segunda (23).

Gusttavo levou, sim, os convidados que ele quis levar para comemorar o aniversário dele naquele país [Grécia]. Saiu daqui no dia 1º, no dia 3 foi a festa de aniversário de Gusttavo e, no dia 4, foi deflagrada a Operação Integration com cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Vejo uma infelicidade muito grande da juíza ela citar a viagem como uma forma que Gusttavo deu guarida para foragidos da Justiça. Isso não existiu Cláudio Bessas Advogado de Gusttavo Lima

Veja também É Hit Qual a fortuna de Gusttavo Lima? Veja o que se sabe sobre o patrimônio do cantor País Saiba quem são os donos da 'Vai de Bet' supostamente acobertados por Gusttavo Lima, segundo Justiça É Hit Gusttavo Lima se pronuncia após ter prisão preventiva revogada: 'Tudo foi feito legalmente'

Justiça revoga prisão de Gusttavo Lima

Nesta terça-feira (24), Gusttavo Lima teve a prisão revogada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco após decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão. A autoridade anteriormente também determinou a soltura da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, dentre outros suspeitos presos na Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Em nota, a assessoria jurídica do cantor disse que recebeu com "muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão" e disse que a relação de Gusttavo com a empresa investigada era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave".