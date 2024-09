Gusttavo Lima se pronuncia após ter prisão preventiva revogada: 'Tudo foi feito legalmente'

O cantor Gusttavo Lima se pronunciou nesta terça-feira (24), por meio da assessoria jurídica, sobre a revogação do mandado de prisão contra ele. O texto disse que "tudo fui feito na legalidade", e que a relação do artista com a empresa investigada na Operação Integration foi "estritamente" para o uso de imagem e por meio da venda de uma aeronave. A força-tarefa age contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

"A defesa do cantor Gusttavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo Desembargador do TJPE Dr. Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o habeas corpus”, diz nota.

Segundo a equipe de Gusttavo, os contratos foram feitos com órgãos competentes e "mediante transações bancárias" com a Vai de Bet, que é um dos empreendimentos alvo da Integration. "Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso".

Equipe tomará medidas judiciais

A nota destaca ainda que serão tomadas medidas judiciais contra o constrangimento gerado com o mandado de prisão.

“Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem", informa a assessoria. Conforme o texto, Gusttavo Lima "tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs".

Veja nota da defesa na íntegra:

Equipe jurídica - Gusttavo Lima