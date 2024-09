Qual a fortuna de Gusttavo Lima? Veja o que se sabe sobre o patrimônio do cantor

O sertanejo Gusttavo Lima, que teve prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco por suposto envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro, é conhecido não só pelos hits musicais, mas também pelo lado empreendedor.

Além de ser dono de uma carreira musical de sucesso, o cantor soma sociedade com várias empresas de diferentes segmentos.

Toda a movimentação em torno das empresas do sertanejo deu a ele uma vida de luxo com mansão, avião, carros caros, entre outros bens.

Mansão com pista de pouso privada

Legenda: Mansão do sertanejo virou meme no Brasil em diferentes ocasiões Foto: Reprodução/Redes sociais

Um dos bens mais conhecidos de Gusttavo Lima é a própria casa. Com uma arquitetura que lembra a Casa Branca, nos Estados Unidos, a mansão fica às margens da GO-020, entre Bela Vista de Goiás e Goiânia.

O imóvel possui pilares com referências gregas, além de um lago e uma piscina. A residência conta com ainda com um heliponto e áreas de lazer e de vegetação nativa.

Em 2023, o cantor gravou o DVD "Paraíso Particular" na casa, recebendo artistas renomados como Ana Castela, Hugo e Guilherme, Murilo Huff, Wesley Safadão, entre outros.

Casa em Miami

Legenda: Mansão conta com doca completa com elevadores para barcos e jet ski Foto: Reprodução/Instagram

Em abril deste ano, um destaque nas redes sociais foi o sertanejo ter comprado uma mansão de luxo na praia Hollywood Beach, em Miami, avaliada em R$ 65 milhões, conforme informações do Extra.

O imóvel foi adquirido no começo deste ano já mobiliado e decorado, e o branco prevalece na decoração.

Aeronave de R$ 90 milhões

Legenda: Artista é alvo da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro Foto: Reprodução/Instagram

Em janeiro deste ano, a chegada de um Gulfstream G550 ao Brasil despertou olhares dos apaixonados pela aviação. Conforme o site especializado em aviação Aeroin, a empresa do sertanejo recebeu a aeronave fabricada em 2005.

A aeronave chegou a Goiânia, ainda com a pintura que ostentava nos EUA, mas já com o registro brasileiro.

Câmeras de infravermelho e capacidade para 13 passageiros de primeira classe estão entre os detalhes do avião de luxo do cantor. As informações são do piloto Zezil Ferreira, que postou um vídeo em seu perfil do TikTok com os destaques da aeronave. A aeronave tem 29 metros de ponta a ponta das asas e quase 30 metros de fuselagem. O transporte é avaliado por especialistas na área em R$ 90 milhões.

Carros de luxo

Legenda: Gusttavo Lima ao lado do Roll Royce Cullinan Novitec e do amigo Fernando Duran Foto: Reprodução/Instagram

Na garagem do "Embaixador", uma grande coleção de carros de luxo é encontrada. Em postagens nas redes sociais, o cantor já mostrou possuir um Rolls Royce avaliado em R$ 13 milhões.

O artista também já comprou um Rolls-Royce Cullinan avaliado em cerca de R$ 8 milhões. Na época, a assessoria de Gusttavo confirmou que o carro foi comprado nos Estados Unidos.

O sertanejo também tem um Cadillac Escalade, carro de luxo avaliado em R$ 2 milhões.

Dono de haras e empresa de licor

Segundo matéria do G1, Gusttavo Lima também é sócio de um haras. O empreendimento é abrigo de animais da raça Friesian, uma das mais raras e caras do mundo. Sites especializados no assunto garantem que um animal da raça pode custar entre R$ 3 mil e R$ 500 mil.

Outro segmento que o cantor também atua, desde 2022, é o de bebidas. Ele lançou o "Vermelhão", um estilo de licor parecido com o Campari produzido pela Better Drinks. Segundo a Forbes Brasil, em 12 meses, o faturamento da bebida chegou a R$ 31 milhões.

Aniversário em iate de R$ 1 bilhão

Legenda: Cantor sertanejo chegou a gravar produção audiovisual em iate Foto: Reprodução/YouTube

Gusttavo Lima também esbanja luxo nos aniversários e viagens. Conforme o portal de notícias da TV Globo, a última, por exemplo, feita para celebrar 35 anos, aconteceu em Mykonos, ilha localizada na Grécia, em um super iate avaliado em quase R$ 1 bilhão.

O luxuoso iate escolhido por Gusttavo Lima foi o Project X, desenvolvido pela Golden Yachts e com design de interiores feito pela Massari Design. A embarcação está avaliada em US$ 150 milhões, segundo sites especializados no assunto, o que equivale a mais de R$ 845 milhões.

Mas o iate também está disponível para locação. Segundo o site Yacht Charter Fleet, o custo para a semana, com as despesas, fica em torno de 1,2 milhão de euros, o equivalente a R$ 7,5 milhões.

Vale destacar que não há nenhuma confirmação por parte da assessoria de Gusttavo Lima de qual o valor estimado do patrimônio dele.