Anitta encontra réptil na piscina de mansão em Miami após furacão Milton

A cantora Anitta levou um grande susto no último fim de semana. A artista compartilhou, nas redes sociais, um vídeo em que é surpreendida por uma grande iguana, que mais parecia um filhote de jacaré, dentro da piscina de sua mansão em Miami. A residência de Anitta nos Estados Unidos estava na rota do furacão Milton, um dos mais fortes fenômenos a atingir o país.

Em um vídeo no Instagram, a cantora registrou o momento em que seu cachorro, Charlie, queria pular na água para interagir com a iguana. Ainda sem ter certeza de qual animal se tratava, por conta da água turva, a artista chama o bicho de "jacaré".

"Eu estou morrendo de medo. Ai, Charlie, vem pegar aqui. Aqui", afirmou Anitta no vídeo. "Descobrimos agora que tem uma iguana dentro da piscina, que veio junto com a chuva, e o cachorro está enlouquecido. Ele não para de nadar um segundo. Você vai ter um ataque do coração de tanto nadar", continuou a cantora, em alerta com a situação.

Na sequência de vídeos, Anitta disse ainda que Charlie conseguiu alcançar a iguana, mas que ela não havia morrido. Após o susto, o animal foi colocado no gramado do quintal da cantora. "Sério, se isso for um mini jacaré, eu vou me matar", disse.

Alguns seguidores criticaram o fato de Anitta ter incentivado o cão a pular na piscina para ver o réptil. "Pra que dizer pro cachorro ir pra cima do jacaré? Isso é um perigo", alertou uma usuária do Instagram. "Não precisava ter dito pro Charlie pular na piscina, poderia ter acontecido coisa pior", disse outra.