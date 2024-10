Anitta, Leo Santana e MC Loma reagem ao Furacão Milton em viagem aos EUA: 'Medo'

Famosos brasileiros foram pegos de surpresa com o furacão Milton durante viagem aos Estados Unidos. Anitta, Leo Santana, MC Loma e Thaeme são algumas das celebridades que estavam na Flórida, quando as autoridades começaram a alertar sobre os impactados da tempestade.

O furacão Milton apresentou ligeiro enfraquecimento na manhã de quarta-feira sobre o Golfo do México. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, os ventos dele são, agora, de 270 km/h. A expectativa é de que a tempestade se aproxime da costa oeste do estado da Flórida nas próximas horas, atingindo solo norte-americano nesta quarta-feira (9).

A seguir, veja a reação dos famosos.

Anitta

"Essa sou eu percebendo que eu tenho quatro casas diferentes, mas acabei estando na casa de Miami bem quando o furacão chega", declarou Anitta na terça-feira (8).

No entanto, a cantora apareceu nas redes sociais nesta quarta para tranquilizar os fãs. Ela pontuou que está a cerca de 450km de Tampa, onde o furacão terá maior impacto.

"A vida está normal aqui [em Miami]. Os supermercados estão vazios, não tem mais comida, água, nada, mas é porque as pessoas ficam com muito desespero, medo. É uma prevenção", disse.

Leo Santana e Lore Improta

Leo Santana e Lore Improta estavam em Miami, mas decidiram antecipar a volta ao Brasil por causa do furacão. "É natureza, né? A gente nunca sabe como ele pode chegar. Então preferimos nos prevenir e voltar logo para casa", contou Lore.

Eles anteciparam o voo de retorno para terça (8).

MC Loma e Mirella Santos

MC Loma e Mirella Santos estavam com a família em Orlando, mas decidiram viajar para outra cidade dos EUA com medo da chegada do furacão. "Tudo ok por aqui, gente. Estamos em outra cidade, 700km de distância do furacão. Decidimos vir para cá porque não estávamos nos sentindo bem e estávamos com medo", escreveu Loma.

A influenciadora afirmou que pretende voltar para o Brasil assim que o furacão passar.

Thaeme

A cantora Thaeme, da dupla com Thiago, também estava em Orlando, mas decidiu viajar para uma cidade longe da rota do furacão. "Em meio ao desespero fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança. Conseguimos pegar um voo pra cá e estamos todos bem!", contou.

Ela foi com a família para Hartford, em Connecticut. "Muito obrigada pela preocupação de todos! Vamos rezar para que fique tudo bem em todas as cidades por onde passar, que passe como uma chuva", acrescentou.

Tainá Müller

Tainá Müller conseguiu um voo para voltar ao Brasil antes da chegada do furacão. "No aeroporto, centenas de famílias também em fuga, com seus filhos, bichinhos de estimação. A caminho de lá, paramos pra reabastecer o carro que usamos na viagem pra devolver e nada de combustível. As prateleiras de água e comida vazias nos supermercados", contou.