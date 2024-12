Álvaro decide voltar ao Brasil após climão em viagem de Natal com GKay e Carlinhos Maia

O influenciador Álvaro compartilhou com os seguidores, nesta quarta-feira (25), que tomou a decisão de ir embora da Finlândia, onde está em viagem de Natal promovida por Carlinhos Maia. Segundo ele, a tensão na casa foi se intensificando após a briga com Gkay e a tentativa de reconciliação planejada pelo marido de Lucas Guimarães.

No desabafo, publicado nos Stories do Instagram, Álvaro disse que a situação estava insustentável e que já comprou as passagens de volta para o Brasil, para conseguir passar o Réveillon com a família. Ela também comentou que estava sendo xingado sem motivo, criando um climão na viagem.

"Tão fazendo duvidar de mim, de quem eu sou, eu tô aqui quieto no meu canto, não xinguei ninguém. Vou embora, comprei minha passagem, vou passar o Réveillon com pessoas que querem minha energia, sendo ela boa ou ruim, mas gostam da minha companhia, se a energia tá tão pesada por causa de mim, eu vou embora amanhã, comprei a passagem, minha mala tá ali pronta", revelou o influencer.

Álvaro lamentou ter passado o Natal longe da família para estar em um ambiente com pessoas que não queriam sua presença. "Não preciso ficar passando por essas coisas. Deixei de passar o Natal com minha família pra estar aqui, com um monte de gente me xingando à toa, a troca de nada, não preciso", reclamou.

Entenda briga envolvendo Álvaro, Gkay e Carlinhos Maia

O influenciador Carlinhos Maia promoveu uma viagem de Natal de amigos para a Finlândia. Entre os convidados, estão Álvaro e Gkay, que já foram muito amigos, mas uma briga colocou um fim à amizade neste ano.

"Não quero mais perto. Já fez muita coisa ruim para mim", declarou Álvaro, em desabafo sobre motivo pelo qual não deseja proximidade com a influenciadora.

Ele usou as redes sociais para explicar como a ideia da viagem teria começado e contou aos seguidores a condição que teria exposto para Carlinhos. Segundo ele, caso Gkay fosse uma das convidadas, ele deveria ser avisado para que cancelasse a viagem e evitasse contato com ela.

Apesar disso, Carlinhos parece não ter considerado muito bem o aviso. Ele convidou Gkay e contou a novidade para Álvaro, reforçando que ela passaria apenas alguns dias na viagem, o que facilitaria a distância entre os dois.

"Ela vai passar três dias com a gente e depois vai passar Ano Novo em outro lugar. Então maravilhoso: ela no canto dela e eu no meu", disse ele. Porém, na prática, tudo aconteceu de forma diferente. Mesmo que esperasse ela na ocasião, Álvaro contou que não aguardava ela no mesmo avião, o que aconteceu na segunda (23) e se tornou um gatilho para o início da confusão.

O influencer definiu Gkay como manipuladora por se colocar como vítima. "Ah, então se sentiu excluída? Você está se excluindo... Só que comigo não cola. Inclusive, por que você não fala que tem até look para a nossa reconciliação aqui? Porque tem. Eu lhe conheço com a palma da minha mão", continuou no desabafo.

Por fim, ele excluiu a possibilidade de qualquer forma de reconciliação com a ex-amiga, reforçando que qualquer tentativa de reaproximação sem o consentimento dele resultaria na divulgação de uma série de prints e áudios sobre os motivos para terem encerrado a amizade.